Ceylan Karavil Park AVM'de şans yolu heyecanı

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında kapılarını açan, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, bayram sonrasında ziyaretçileri için özel eğlenceli ve...

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında kapılarını açan, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, bayram sonrasında ziyaretçileri için özel eğlenceli ve bol hediyeli bir etkinlik düzenledi.

24 Temmuz - 1 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek kampanyada toplamda ya da tek seferde 250 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçiler fiş ya da faturalarını danışma bankosuna işletmeleri halinde alışveriş merkezinde kurulacak olan platformda 'Şans Yolu' oyununu oynayabilecek. Ceylan Karavil Park AVM yetkilileri, 'Şans Yolu' etkinliğinde, misafirlerin hediyelere ulaşmak için mücadele ederken eğlence dolu anlar geçireceklerini dile getirdi. AVM yetkilileri, "Başlama işaretiyle birlikte, platformda bulunan kırmızı tuzaklara yakalanmadan oyunu tamamlayan yarışmacılar ödül kazanma fırsatı yakalayacak. Ziyaretçilerimizi sürprizi hediyeler bekliyor" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı