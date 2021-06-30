Ceylan Karavil Park AVM artık haftanın 7 günü ziyaretçisi ile buluşuyor
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Ceylan Karavil Park AVM artık haftanın 7 günü ziyaretçisi ile buluşuyor

Ceylan Karavil Park AVM artık haftanın 7 günü ziyaretçisi ile buluşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bünyesinde barındırdığı ulusal ve uluslararası markalarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, normalleşme adımları çerçevesinde ziyaretçileri ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren haftanın 7 günü 10: 00-22: 00 saatleri arasında buluşuyor.

Bünyesinde barındırdığı ulusal ve uluslararası markalarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, normalleşme adımları çerçevesinde ziyaretçileri ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren haftanın 7 günü 10: 00-22: 00 saatleri arasında buluşuyor.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan bölgenin buluşma noktası olan ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi memnuniyetle ağırlayan Ceylan Karavil Park AVM, normalleşme döneminde birbirinden farklı etkinliklerle Diyarbakır ve bölgenin çekim noktası olmaya devam edecek.

2 Temmuz 2021 tarihinde ise sinemaları ile ziyaretçileri uzun bir aradan sonra yeniden buluşacak olan Ceylan Karavil Park AVM' de, 2 Temmuz Cuma, gün boyunca belirlenen filmlerde gün boyu ücretsiz film keyfine ulaşma şansına sahip olabilecekler. - DİYARBAKIR

Ceylan Karavil Park AVM artık haftanın 7 günü ziyaretçisi ile buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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