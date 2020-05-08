Ceylan Karavil Park AVM 11 Mayısta kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM yönetimi, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge çerçevesinde 11 Mayısta korona virüs tedbirlerini alarak ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM yönetimi, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge çerçevesinde 11 Mayısta korona virüs tedbirlerini alarak ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Korona virüs tedbirleri doğrultusunda geçici bir süreliğine kapanan Ceylan Karavil Park AVM, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge çerçevesinde ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. AVM yönetiminden yapılan açıklamada, küresel ölçekte etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kamu otoritelerinin uyarıları ve aldığı tedbirlere uyulduğu kaydedildi. Açıklamada, "Bu uyarı ve tedbirlere göre sosyal ve ticari hayat şekillenmektedir. İlk günden beri bu mücadeleye destek olmak için her türlü tedbiri olan ve kamu otoritesinin olacağı tüm tedbirlere uymaya hazır olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park tüm sağlık ve güvenlik tedbirleri olarak 11 Mayıs 2020 tarihinde saat 10.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmete açılacaktır. Alışveriş merkezimizde hijyen koşullarını en üst seviyeye taşıyacak önlemler alınmıştır. Alışveriş merkezimizin girişlerinde sesli ve görüntülü uyarı veren termal kameralarla ziyaretçilerimizin vücut ısılarının ölçümü gerçekleştirilerek yüksek ateş ikazı veren ziyaretçilerimiz alışveriş merkezimize giriş yapamayacaklardır. Ayrıca alışveriş merkezimize maskesiz giriş yapılması mümkün olmayacaktır. Ceylan Karavil Park bünyesinde bulunan mağazalarımız da 'yeni mağaza içi standartları' uygulanacaktır. 200 bin metrekare kapalı olanı, 65 bin metrekare kiralanabilir olanı ve 33 bin metrekare ortak olanı bulunan Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezinde sosyal mesafe kurallarına riayet edecek şekilde müşteri alımı gerçekleştirilecektir. Çocuk oyun olanları ve sinema bölümü Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında kapalı olacaktır. Restoranlarda ise sadece paket servis sistemi devreye alınacaktır. Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi kiracıları ise 15 Mart-30 Nisan tarihleri arasında verilen kira desteği Mayıs ayı için de geçerli olacaktır. Haziran ayından yüzde 65 oranında, Temmuz ayında normalleşme sürecinde destek amaçlı yüzde 45, Ağustos ayında ise yüzde 35 oranında kira indirimi sağlanacağını kamuoyuna bildirmek isteriz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA