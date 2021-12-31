Ceylan Karavil'de yeni yıl coşkusu - Haberler
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Ceylan Karavil'de yeni yıl coşkusu

Ceylan Karavil'de yeni yıl coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ceylan Karavil AVM'de yeni yılı coşkuyla kutlandı, Big Bando takımı ile vatandaşlar doyasıya coştu.

Ceylan Karavil AVM'de yeni yılı coşkuyla kutlandı, Big Bando takımı ile vatandaşlar doyasıya coştu.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'de yeni yıl Big Bando takımı ile coşkuyla kutlandı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen kutlamada çocuklar, bando takımının coşkulu ezgileriyle oynadı. Yılbaşında da vatandaşları unutmayan Ceylan Karavil AVM, gelen misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. - DİYARBAKIR

Ceylan Karavil'de yeni yıl coşkusu

Ceylan Karavil'de yeni yıl coşkusu

Ceylan Karavil'de yeni yıl coşkusu

Ceylan Karavil'de yeni yıl coşkusu

Ceylan Karavil'de yeni yıl coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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