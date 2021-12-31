Ceylan'ın acı günü

Usta Sanatçı Ceylan babasını kaybetmesinin acısını yaşıyor. Türk Halk Müziği ve Arabesk'in güçlü seslerinden biri olan Ceylan, acı haberi dün gece saatlerinde aldı. Sanatçı sosyal medya paylaşımında, "Beyin kanaması sonucu babamızı kaybettik başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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