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Ceylan'ın acı günü

Ceylan'ın acı günü
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Arabesk ve Türk Halk Müziği'nin usta ses ve sanatçısı olan Ceylan babasını kaybetmesinin acısını yaşıyor. Ceylan sosyal medya paylaşımında babasını beyin kanaması sonucu kaybettiğini açıkladı.

Usta Sanatçı Ceylan babasını kaybetmesinin acısını yaşıyor. Türk Halk Müziği ve Arabesk'in güçlü seslerinden biri olan Ceylan, acı haberi dün gece saatlerinde aldı. Sanatçı sosyal medya paylaşımında, "Beyin kanaması sonucu babamızı kaybettik başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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