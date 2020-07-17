Ceylan'ı hayattan koparan kazada aileden sürücünün serbest kalmasına tepki
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Ceylan'ı hayattan koparan kazada aileden sürücünün serbest kalmasına tepki

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille kavşaktan geçerken kırmızı ışık ihlali yapan aracın çarpması sonucunda ağır yaralanan ve bir gün sonra hayatını kaybeden Ceylan Tutlu'nun ailesi, alkollü olduğunu iddia ettikleri sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Ceylan'ı hayattan koparan kazada aileden sürücünün serbest kalmasına tepki
17.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:13

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille kavşaktan geçerken kırmızı ışık ihlali yapan aracın çarpması sonucunda ağır yaralanan ve bir gün sonra hayatını kaybeden Ceylan Tutlu'nun ailesi, alkollü olduğunu iddia ettikleri sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Acılı anne, "Bu içkili, sarhoş adam çocuğumu ezdi. Kızımın kırılmadık kemiği kalmadı. Kendisi şu anda müzik çala çala geziyor. Ben ise akşamlara kadar ağlıyorum" dedi.

Kaza, 11 Haziran günü saat 03.00 sıralarında Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin yönüne giden ve alkollü olduğu ileri sürülen Ümit A. idaresindeki 07 NYR 15 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca Ümit S. K. yönetimindeki 07 AGR 420 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 07 AGR 420 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülay T. hafif yaralanırken, Ceylan Tutlu (27) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla ağır yaralı Tutlu'yu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan Tutlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen bir gün sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ümit A.'nın 116.7 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit A., sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Meydana gelen kazanın kameralara yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

"Görüntüleri görünce içimiz sızladı"

Sürücü Ümit A.'nın serbest bırakılması genç kızın ailesinin tepkisine neden oldu. Kazada hayatını kaybeden genç kızın ağabeyi Zafer Tutlu (35), "Kazada kardeşimin olduğu araçta hiçbir trafik kuralına aykırı olay yoktu. Karşıdaki araç kırmızı ışık ihlali yapıyor ve alkollü. Kaza anında üzerinde polis raporlarına göre ehliyet çıkmıyor. Şu an 35 gün oldu kardeşimi kaybedeli ve şahıs eli kolu serbest geziyor. Sosyal medyada şehir dışında paylaşımlar yapıyor. Arabasında müzik açıp yolculuk yapıyor. Biz bu konuda çok acılıyız. Biz bir an önce bu şahsın tutuklanmasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Görüntüleri görünce içimiz sızladı. Hastaneden bilgi bize gece 1,5-2 saat sonra geldi. Hastaneye gidip kardeşimin durumunu gördüğümde resmen can çekişiyordu. Bilinci yerinde değildi. Bakamadım zaten o şekilde kendisine. Bu şahsın da alınmaması lazım, eli kolu serbest gezmesi bizi bu konuda çok üzüyor" dedi.

"35 gündür ne gecem var, ne gündüzüm"

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Fatma Tutlu ise, "Önce Allah'a, sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesimi duyurun. Benim yavrumun kanı yerde kalmasın. Ben gece gündüz yatamıyorum. Ben her gün ciğerimin mezarı başına gidip, mezarı başında ağlayıp geliyorum. Bu adam yüzde yüz suçlu. Ben kızımın öldüğü aracın içerisinde olanlardan da şikayetçiyim. Neden gelip bizi görmediler. Savcı bana 'Senin kızının olduğu arabada bulunanlarda da hata var' demişti. 35 gündür ne gecem var, ne gündüzüm. Allah kimsenin başına vermesin. Benim ciğerim yandı, başkalarının ciğeri yanmasın. Bu içkili, sarhoş adam çocuğumu ezdi. Kızımın kırılmadık kemiği kalmadı. Kendisi şu anda müzik çala çala geziyor. Ben ise akşamlara kadar ağlıyorum. Eğer sizlerin de çocuğunuz varsa, ciğerine ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ben adalet istiyorum. Bu adamın en ağır cezayı çekmesini istiyorum. Benim çocuğum nasıl toprağın altına gömüldüyse, o da cezasını çeksin. Benim çocuğumun kanını yerde koymasın. Lütfen sesime kulak verin. Benim ciğerim yanıyor, çok acılıyım. Ceylan gelip de kapıyı çalacak diye kapıyı bekliyorum. İnanmıyorum Ceylan'ımın öldüğüne inanmıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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