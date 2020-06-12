Ceylan hemşireyi tehdit edip bıçaklayan şüpheli hakkında iki ayrı iddianame
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Ceylan hemşireyi tehdit edip bıçaklayan şüpheli hakkında iki ayrı iddianame

Beşiktaş'ta eski kız arkadaşı Ceylan G'yi tehdit edip bıçakla yaralayan tutuklu şüpheli Nazir Ilgın hakkında, 12 yıl 4 aydan 24 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iki ayrı iddianame düzenlendi.

Ceylan hemşireyi tehdit edip bıçaklayan şüpheli hakkında iki ayrı iddianame
12.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:49

Beşiktaş'ta eski kız arkadaşı Ceylan G'yi tehdit edip bıçakla yaralayan tutuklu şüpheli Nazir Ilgın hakkında, 12 yıl 4 aydan 24 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iki ayrı iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski kız arkadaşı hemşire Ceylan G'yi tehdit ettiği ve şiddet uyguladığı şikayeti üzerine gözaltına alınan ve serbest bırakılmasının ardından 8 Haziran'da kadını bıçakla yaralayan şüpheli Nazir Ilgın'a ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma tamamlandı.

Şüpheli hakkında hazırlanan ilk iddianamede, Ceylan G'ye yönelik eyleminden dolayı Ilgın'ın "tehdit", "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 4 aydan 9 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Şüpheli Ilgın'ın, Ceylan G'yi 8 Haziran'da bıçakla yaralaması olayına ilişkin hazırlanan iddianamede ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Bu suçtan tutuklu olan Ilgın hakkındaki iddianame ise İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Olayın geçmişi

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da Ceylan G'nin (29) eski erkek arkadaşı Ilgın'dan (25) şiddet gördüğü yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlatmıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ilgın, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ceylan G, 8 Haziran'da 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta Ilgın tarafından önü kesilerek darbedilip elinden ve boynundan bıçakla yaralanmıştı. Ilgın ise olay yerinde suç aleti olan bıçakla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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