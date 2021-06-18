Ceylan hemşireyi bıçakla yaralayan Nazir Ilgın'ın dosyası ağır cezaya gönderildi

Beşiktaş'ta, eski kız arkadaşı hemşire Ceylan G'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Nazir Ilgın'ın, yine aynı müştekiye karşı "yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından yargılandığı dava görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Beşiktaş'ta, eski kız arkadaşı hemşire Ceylan G'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Nazir Ilgın'ın, yine aynı müştekiye karşı "yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından yargılandığı dava görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ceylan G'ye yönelik eylemi nedeniyle başka dosyadan tutuklu sanık Nazir Ilgın ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Ilgın savunmasında, İstanbul 10. Ağır Mahkemesi'nde yargılanıp cezalandırılmasına karar verildiğini hatırlatarak, bu dava kapsamında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sadece şikayetçinin evine zorla girdiğini, alkolün etkisiyle bu şekilde hareket ettiğini savunan Ilgın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile medyanın davayı etkilemeye çalıştığını öne sürdü.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık hakkında "kasten yaralama", "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından dava açılsa da, eyleminin gerçekleşmesi halinde kastının "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturma ihtimali olduğunu kaydetti.

Kanıtları tartışma ve değerlendirmenin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğunu belirten mahkeme, bu nedenle dava dosyasını görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Olayın geçmişi

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da Ceylan G'nin (29) eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın'dan (25) şiddet gördüğü yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlatmıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ilgın, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ceylan G., 8 Haziran'da 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta Ilgın tarafından önü kesilerek darbedilip elinden ve boynundan bıçakla yaralanmıştı. Ilgın ise olay yerinde gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma neticesinde Ilgın hakkında iki ayrı iddianame hazırlanmıştı. Ilgın'ın, Ceylan G'yi 8 Haziran'da bıçakla yaralamasına ilişkin hazırlanan iddianamede "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan Ilgın, 5 Şubat'taki duruşmada 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ilgın'ın, hakkında hazırlanan diğer iddianamede ise Ceylan G'ye yönelik eyleminden dolayı "tehdit", "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 4 aydan 9 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmiş, dosya Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar