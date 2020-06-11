'Ceylan Hemşire' olayının iddianamesi hazırlandı
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'Ceylan Hemşire' olayının iddianamesi hazırlandı

Beşiktaş'ta eski kız arkadaşına şiddet uygulayıp gözaltına alınan ve serbest bırakıldığında yine genç hemşirenin önünü kesip bıçaklayan zanlı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

'Ceylan Hemşire' olayının iddianamesi hazırlandı
11.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:23

Beşiktaş'ta eski kız arkadaşına şiddet uygulayıp gözaltına alınan ve serbest bırakıldığında yine genç hemşirenin önünü kesip bıçaklayan zanlı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği olaya ilişkin hazırlanan 2 ayrı iddianamede sanığın 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

Beşiktaş'ta 6 Haziran'da eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir İ. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan 2 gün sonra yine hemşire olan eski sevgilisi Ceylan G.'nin önünü kesip bıçakla saldıran Nazir İ. bu kez tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği olaya ilişkin 2 ayrı iddianame hazırlandı.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca 6 Haziran'daki ilk olayla ilgili hazırlanan iddianamede şüpheli Nazir İ.'nin 'kasten yaralama' 'geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Serbest kaldıktan 2 gün sonra genç hemşireyi bıçakla yaralayan Nazir İ.'in 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 15 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edilirse zanlı Nazir İ. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nazir İ.'nin adli kontrol şartıyla serbest kalmasına "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi" sözleriyle tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise olaya ilişkin, "Tutuklandı. Şu anda içeride" demişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

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