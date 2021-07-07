Ceylan Ertem Selçuk'ta konser verecek
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Ceylan Ertem Selçuk'ta konser verecek

Ceylan Ertem Selçuk'ta konser verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Ceylan Ertem, Kadın N'efesi Ulusal Fotoğraf Yarışmasının ödül töreninin yapılacağı 10 Temmuz Cumartesi günü Selçuk Pamucak Sahili'nde bir konser verecek.

Ünlü sanatçı Ceylan Ertem, Kadın N'efesi Ulusal Fotoğraf Yarışmasının ödül töreninin yapılacağı 10 Temmuz Cumartesi günü Selçuk Pamucak Sahili'nde bir konser verecek.

Selçuk Belediyesi ile İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) ortaklığı, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliği ile düzenlenen Kadın N'efesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni, 10 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek. Saat 20.00'de Baran Batuğ Demirer'in piyano dinletisi ile başlayacak program, Selçuk Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi Artemis Ritim Grubunun performansıyla devam edecek. Program kapsamında ünlü sanatçı Ceylan Ertem, saat 21.30'da Pamucak Sahili'nde Selçuk Belediyesi Sosyal Tesislerinde hayranları ile buluşarak bir konser verecek. Konserde sanatçı Ertem, hayranlarına keyifli dakikalar yaşatacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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