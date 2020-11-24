Ceylan Ertem kimdir, kaç yaşında? Ceylan Ertem nereli? Ceylan Ertem şarkıları nelerdir?

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Ceylan Ertem, ses rengi ve tarzı ile dikkatleri üzerine çeken bir isimdir. Mabel Matiz, Jehan Barbur, Cem Adrian, Bülent Ortaçgil, Birsen Tezer ile düetleriyle de dinleyici kitlesini genişleten ünlü şarkıcı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Ceylan Ertem kimdir, kaç yaşında?

Ceylan Ertem'in kariyeri ünlü şarkıcının takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yaptığı alternatif müziklerle başarılar elde eden Ceylan Ertem gündeme gelmeye devam ediyor... Ceylan Ertem kimdir, kaç yaşında? Ceylan Ertem nereli? Ceylan Ertem şarkıları nelerdir?

CEYLAN ERTEM KİMDİR?

Ceylan Ertem, 26 Aralık 1980 tarihinde Adapazarı'nda dünyaya geldi. Müzik hayatına 1992 yılında Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosu'na katılarak başlayan başlayan sanatçı ilk olarak gitar dersleri aldı. Söz yazmaya ve şarkı söylemeye başlayan Ceylan Ertem, 1999 yılında müzik eğitimine devam edebilmek için İstanbul'a taşındı. Akademi İstanbul'da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı.

2000 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne giren Ceylan Ertem, Batı Müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti.

2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde Duysal Sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı.

2000 yılında Tunçay Korkmaz ile birlikte 'Anima' adlı müzik gurubunu kurdu.

2006 yılında müzik grubu Anima ile birlikte bir albüm çıkaran sanatçı pek çok şehirde konserler verse de grup 2007 yılında dağıldı. Ertem, 2008 yılında 26 hafta süren radyo programına başladı.

2010 yılında ilk solo albümü 'Soluk'u yayımlayan Ceylan Ertem çok sevildi. 2010 yılı Şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edildi. Yurt dışında da ciddi bir hayran kitlesi edinen Ceylan Ertem 2010 yılının ilk aylarında da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi.

2012 yılında 'Ütopyalar Güzeldir' isimli albümünü çıkaran Ceylan Ertem tanınırlığını arttırdı.

Kör Heves, El Adamı, Zalim, Hayır gibi seslendirdiği parçalarla çok sevilen Ceylan Ertem, müzik çalışmalarına devam ediyor.