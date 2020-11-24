Ceylan Ertem kimdir, kaç yaşında? Ceylan Ertem nereli? Ceylan Ertem şarkıları nelerdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Ceylan Ertem kimdir, kaç yaşında? Ceylan Ertem nereli? Ceylan Ertem şarkıları nelerdir?

24.11.2020 23:59 | Son Güncelleme: 25.11.2020 00:02
Ceylan Ertem kimdir, kaç yaşında? Ceylan Ertem nereli? Ceylan Ertem şarkıları nelerdir?

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Ceylan Ertem, ses rengi ve tarzı ile dikkatleri üzerine çeken bir isimdir. Mabel Matiz, Jehan Barbur, Cem Adrian, Bülent Ortaçgil, Birsen Tezer ile düetleriyle de dinleyici kitlesini genişleten ünlü şarkıcı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Ceylan Ertem kimdir, kaç yaşında?

Ceylan Ertem'in kariyeri ünlü şarkıcının takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yaptığı alternatif müziklerle başarılar elde eden Ceylan Ertem gündeme gelmeye devam ediyor... Ceylan Ertem kimdir, kaç yaşında? Ceylan Ertem nereli? Ceylan Ertem şarkıları nelerdir?

CEYLAN ERTEM KİMDİR?

Ceylan Ertem, 26 Aralık 1980 tarihinde Adapazarı'nda dünyaya geldi. Müzik hayatına 1992 yılında Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosu'na katılarak başlayan başlayan sanatçı ilk olarak gitar dersleri aldı. Söz yazmaya ve şarkı söylemeye başlayan Ceylan Ertem, 1999 yılında müzik eğitimine devam edebilmek için İstanbul'a taşındı. Akademi İstanbul'da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı.

2000 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne giren Ceylan Ertem, Batı Müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti.

2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde Duysal Sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı.

2000 yılında Tunçay Korkmaz ile birlikte 'Anima' adlı müzik gurubunu kurdu.

2006 yılında müzik grubu Anima ile birlikte bir albüm çıkaran sanatçı pek çok şehirde konserler verse de grup 2007 yılında dağıldı. Ertem, 2008 yılında 26 hafta süren radyo programına başladı.

2010 yılında ilk solo albümü 'Soluk'u yayımlayan Ceylan Ertem çok sevildi. 2010 yılı Şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edildi. Yurt dışında da ciddi bir hayran kitlesi edinen Ceylan Ertem 2010 yılının ilk aylarında da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi.

2012 yılında 'Ütopyalar Güzeldir' isimli albümünü çıkaran Ceylan Ertem tanınırlığını arttırdı.

Kör Heves, El Adamı, Zalim, Hayır gibi seslendirdiği parçalarla çok sevilen Ceylan Ertem, müzik çalışmalarına devam ediyor.

İlgili Haberler

Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir?
Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir?
Onur Akın kimdir? Onur Akın nereli kaç yaşında, şarkıları neler?
Onur Akın kimdir? Onur Akın nereli kaç yaşında, şarkıları neler?
Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli? Ferda Anıl Yarkın kimdir şarkıları!
Ferda Anıl Yarkın kimdir? Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, nereli? Ferda Anıl Yarkın kimdir şarkıları!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim - HaberMasterChef orman meyveli tart nasıl yapılır? 24 Kasım Masterchef menüleri! En kolay, lezzetli meyveli tart tarifi! - HaberGrammy 2021 adayları belli oldu! Grammy kazananları ne zaman belli olacak? Grammy Ödülleri ne zaman dağıtılacak? Grammy Awards tarihi - Haber24 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 25.000 TL ödül oyununu kazanan isim kim oldu? Özgül mü, Ebru mu, Serhat mı, Uğur mu? - HaberSokağa çıkma yasağı olacak mı? Kimlere sokağa çıkma yasağı gelecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar? - HaberDünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedir? Dünya Kadına Şiddette Hayır Günü ne zaman, rengi neden turuncu? - HaberBioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir - Haber24 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - HaberOn numara sonuçları 23 Kasım son dakika | On numara bilet sorgulama! 10 Numara ne zaman çekiliyor, nasıl oynanır? - Haber22 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber21 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Karayel Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses Mustafa Topaloğlu
Spor Falcao Ersun Yanal Deniz Türüç Dorukhan Toköz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ceylan Ertem kimdir, kaç yaşında? Ceylan Ertem nereli? Ceylan Ertem şarkıları nelerdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 00:03:21. #1.14#
title