Ceylan Ertem'den sürprizlerle dolu konser

Ceylan Ertem'den sürprizlerle dolu konser

Kendine has tarzı ve yorumuyla müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği Ceylan Ertem, Harbiye'de birbirinden değerli tam üç ismi sahnesinde konuk edecek.

Ceylan Ertem'den sürprizlerle dolu konser

Kendi yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla olduğu kadar yeniden yorumladığı şarkılarla da adından sıkça söz ettiren ve beğenilen Ceylan Ertem'in, 2 Temmuz'da Harbiye'deki dinleyicileri için çok özel sürprizleri var. Ertem, Harbiye'deki ilk konserinde sanatçı dostları Bülent Ortaçgil, Kenan Doğulu ve Mabel Matiz ile düet yapacak. Müzikseverlerin şimdiden ilgiyle beklediği konserde Ceylan Ertem ve sanatçı dostları, unutulmaz anlar yaşatacak.

Kaynak: Bültenler
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