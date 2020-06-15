Ceylan derisi üzerine yazılmış İncil tasvirli kitaplar ele geçirildi - Ceylan derisi üzerine yazılmış İncil tasvirli kitaplar ele geçirildi, -Değeri tam 2 milyon 500 bin TL olan İncil tasvirli kitaplar ele geçirildi -Suriye'den kaçak yollarla getirilen tarihi eser kitapları jandarmaya satmaya çalıştı -Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu, 1 gözaltı...

- Ceylan derisi üzerine yazılmış İncil tasvirli kitaplar ele geçirildi,

-Değeri tam 2 milyon 500 bin TL olan İncil tasvirli kitaplar ele geçirildi

-Suriye'den kaçak yollarla getirilen tarihi eser kitapları jandarmaya satmaya çalıştı

-Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu, 1 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de ceylan derisine işlenmiş tarihi eser niteliğindeki İncil tasvirleri içeren ve 2 milyon 500 bin lira değerinde üç adet 'İkonografik dua kitabı'nı jandarmaya satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan istihbarat ve takipler neticesinde merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar Köyünde Suriye üzerinden getirilerek 2 milyon 500 bin lira karşılığında satılmaya çalışılan ceylan derisi üzerine işlenmiş İncil tasvirleri içeren üç adet 'İkonografik dua kitabı' olduğu bilgisine ulaşıldı. Tarihi eser niteliğindeki üç adet kitap için pazarlığa giren sivil jandarma ekipleri, kitapları satmaya çalışan M.A. isimli şahısla buluşma sağladı. Pazarlık esnasında tarihi niteliği olan kitapları yanında getirdiği tespit edilen M.A., yapılan operasyon neticesinde suçüstü yakalandı. Söz konusu şahsın beraberinde getirdiği kitapların Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait ikonografik sahnelerin tasvir edildiği dini görsellerden oluşan ve Suriye üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği tespit edildi.

Suçüstü yakalanan şahıs gözaltına alıntı

Tarihi ve dini sanat eseri niteliği taşıyan kitapları jandarma ekiplerine satmaya çalışan M.A. isimli şahıs, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Ele geçirilen üç adet tarihi eser niteliğindeki kitap muhafaza altına alındı. Söz konusu tarihi kitaplar, değer tespiti ve bilirkişi raporu alınabilmesi için Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: İHA