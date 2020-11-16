Ceylan'dan Bayat teşkilatına ziyaret
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Ceylan'dan Bayat teşkilatına ziyaret

16.11.2020 16:36 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:41
Ceylan'dan Bayat teşkilatına ziyaret

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, "Bayat'ta hizmet noktasında halkın talep ettiği hangi hizmet varsa onu gerçekleştirdik" dedi.

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, "Bayat'ta hizmet noktasında halkın talep ettiği hangi hizmet varsa onu gerçekleştirdik" dedi.

Bayat Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış törenine katılan AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti ilçe Teşkilatını ziyaret etti. AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Ceylan, teşkilat yönetcileriyle bir araya geldi.

Bayat'ın AK Parti iktidarı öncesindeki hali ile geldiği noktayı bildiklerini dile getiren Milletvekili Ceylan, "Son yıllarda ilçede hem merkezi hükümet hem de belediye tarafından önemli çalışmalar ve hizmetlere imza atıldı. Asfalt oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Altyapı da öyle. Yüzyıldır gelen içme suyu sorunu çözülecek. Tımarlı sulama projesi tamamlandığında binlerce dönüm arazi suya kavuşacak. Bu projeden sadece Bayat değil, İskilip, Uğurludağ ilçelerimizde faydalanacak. Biz halkımıza ne söz verdiysek hepini yerine getirdik. Bugüne kadar başımızı öne eğdirecek hiçbir çalışmaya imza atmadık. Yapılan hastane ortada. 5 yıldızlı otel konforunda bir hastaneyi ilçemize kazandırdık. Hastane yanındaki dere ıslah edildi. Artık taşkınların önüne geçilecek. Bayat'ta her aileye dokunduk. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan hizmetlerle her insanımızın yüreğine dokunduk." dedi.

Bayat'ın her zaman AK Parti'ye sahip çıktığını vurgulayan milletvekili Ceylan, teşkilatlardan yapılan hizmetlerin anlatılmasını istedi.

Birlik ve beraberlik mesajları da veren Ceylan, "Bir olacağız, beraber olacağız. Başka şansımız yok" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Ceylan'dan Bayat teşkilatına ziyaret
Ceylan'dan Bayat teşkilatına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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