Ceylan; Ben sadece kendime benziyorum
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Ceylan; Ben sadece kendime benziyorum

Ceylan; Ben sadece kendime benziyorum
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Birileri Kandırmış" şarkısını yeniden okuyan Ceylan 11.000.000 görüntülenmesi ile büyük başarı elde etti.

Daha önce Müslüm Gürses tarafından söylenen "Birileri Kandırmış" şarkısını yeniden okuyan Ceylan 11.000.000 görüntülenmesi ile büyük başarı elde etti. Ünlü sanatçı Ceylan bu başarısını Selim Akar'ın objektifine verdiği yeni pozlarıyla kutladı. Ceylan olay yaratan imajı hakkında; bu sefer beni kimseye benzetmeyin ben sadece kendime benziyorum. Başkaları bana benziyor olabilir dedi. Ceylan'ın üzerindeki 1000 işlemeli yapraktan oluşan kıyafeti Rufat İsmayil imzası taşıyor.

Ceylan; Ben sadece kendime benziyorum

Kaynak: Snob Magazin

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