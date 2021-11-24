Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu kimdir? Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu kaç yaşında, nereli? Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu hayatı ve biyografisi!

CEYLAN ADANALI KABADAYIOĞLU KİMDİR?

Selanikli bir anne ile Adanalı bir babanın kızı olarak 19 Eylül 1973'de Kandilli'de, musikişinas bir ailede müziğin kucağına doğdu.

İlk büyük AŞK'ın -öğrenme ve öğretme aşkının- tohumları yüreğine daha 7 yaşında atılmıştı Ceylan'ın. Çünkü O bir Köy Enstitüsü mezununun öğrencisiydi. Marmara Üniversitesi İngilizce Matematik ve Fizik Öğretmenliğini bitirdikten hemen sonra 1996 yılında; güler yüzlü kıyı kasabalarını andıran, tutkunu olduğu Kalamış'ta Ceylan Adanalı Eğitim Merkezi'ni kurdu.

2011 yılında Anabilim Eğitim Kurumları'nda İcra Kurulu Üyesi oldu. Aynı yıllarda hayatının gazetecilik parantezi açıldı ve Radikal Gazetesi'nde, sonrasında ise CNN Türk'te, Türkiye'den ve dünyadan eğitim konusunda çalışmalar ve eğitim yazarlığı yaptı.

"Comparative Mathematics in European Countries" araştırmasıyla aldığı uluslararası ödüllerle yabancı basında "Matematiğin Dişi Panteri" ünvanını alan Kabadayıoğlu çeşitli özel televizyon kanallarında konuyla ilgili süreli programlar, okullarda matematik müfredatının yatay ve dikey entegrasyonları konusunda çalışmalar yaptı.

19 Eylül 1979 tarihli Cumhuriyet Gazetesi manşetiyle okumayı söktüğü günden tam 35 yıl sonra aynı gün; 19 Eylül 2014 tarihinde, Cumhuriyet Gazetesi'nde Araştırmacı Eğitim Yazarı olarak göreve başladı. Sadece eğitim konusunda değil; "yaşlılar, "kadına şiddet, "hayvan istismarı, "çocuk istismarı" gibi toplumun kanayan yaralarına dair pek çok önemli yazıya imza attı. Başta "öğrenme bozukluğu", "down sendromu", "otizm spketrum bozukluğu" gibi konular olmak üzere, eğitimle ilgili pek çok konuda yazılı ve görsel medyada referans noktası oldu.

Cumhuriyet'ten Bugüne Türk Eğitim Tarihi, Köy Enstitüleri, Türkiye'nin 100 yıllık okulları gibi uzun yıllara dayanan araştırmalarını ve çalışmalarını, Ulu Önder Atatürk'ün hiç bilinmeyen yönlerini, fikrini, ilmini, liderliğini, mücadelesini, cepheden cepheye koşarken okuduğu kitapları, katıldığı eğitim kongrelerini, Türkiye'nin doğusundan batısına, her köşesini karış karış gezip yüzbinlere, milyonlara anlattı ve sayısı 300'ü bulan konferanslarıyla sayısız ödüller aldı.

Rahmetli babasının "Bir gün sen de abin gibi Darüşşafakalı ol" vasiyetini babasının isteğinin de ötesinde yerine getirdi ve 2016 yılında;Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum örgütü olan Darüşşafaka Cemiyeti'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyesi, Öğrenci Seçme Kayıt Kabul Komisyonu Üyesi olarak göreve başladı.

Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu halen, Cumhuriyet Gazetesi'nde Araştırmacı Eğitim Yazarı, Darüşşafaka Cemiyeti'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Anabilim Eğitim Kurumları'nda İcra Kurulu Üyesi, Koruncuk Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Üyesi,Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Genel Kurul Üyesi, Ceylan Adanalı Eğitim Merkezi'nin Kurucusu ve etkili bir Konferans Konuşmacısı olarak görev yapmakta olup, yaşamını tutkunu olduğu İstanbul Kalamış'ta sürdürmektedir.

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