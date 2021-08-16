Çeyizlik ürünlere yoğun ilgi
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Çeyizlik ürünlere yoğun ilgi

Çeyizlik ürünlere yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de yaz aylarında hızlanan düğün sektörü, çeyizlik ürünlerin satışlarını yapan işletmelerin yüzünü güldürdü.

Eskişehir'de yaz aylarında hızlanan düğün sektörü, çeyizlik ürünlerin satışlarını yapan işletmelerin yüzünü güldürdü.

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen düğün, nişan gibi etkinlikler normalleşme süreciyle hız kazandı. Uzun süre evlenmek için bekleyen çiftler bu süreçte düğünleri yapmak için alışverişleri hızlandırdı. Çiftlerin düğün için hazırlıklarının başında ise çeyiz ürünleri geliyor. İki yıl yapılamayan düğünler nedeniyle zorlanan esnafın bu sefer yüzü güldü. Gelen yoğun talepler karşısında satışlar yüzde 80 oranında arttı. Her geçen gün artan talepler işletme sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

"Düğünlerin artması işlerimizi çok yoğunlaştırdı"

Son günlerde artan düğünlerin kendilerini olumlu yönde etkilediğini ifade eden işletmeci Metin Çavuşoğlu, "Bu yaz döneminde yapılan düğünler bizi maddi olarak rahatlattı. Geçtiğimiz yıl yasaklardan dolayı maddi ve manevi olarak tüm işletmeler sıkıntı çektik. Tabi zamanla bu süreci esnaf olarak atlatıyoruz. Bizdeki ürünleri sadece evli çiftler değil evindeki eşyaları yenilemek isteyen vatandaşlarda geliyor. Yaz döneminde vatandaşlarımız çok gezdiği için birçok iş yerinin satışları da çoğalıyor. Bütün sektörlerde olduğu gibi bizde de hareketli yaz sezonu oldu. Kısıtlamaların kalkmasından dolayı işlerimizde yüzde 80 artış oldu. Çeyiz dediğimizde çok geniş bir kapsam oluyor. Yeni bir ev kuruyorsunuz. Perdeden tutun, havlusuna kadar ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla bütün sektörleri olumlu etkiliyor. Düğün salon işletmecileri, çiçekçiler, mobilyacılar ve çeyiz satıcılarına gelene kadar birçok işletme, düğün sektöründen ekmek yiyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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Çeyizlik ürünlere yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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