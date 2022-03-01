SİNOP (İHA) - Çeyizlerden çıkan asırlık ketenleri yeniden işliyor

SİNOP - Sinop yöresinde çeyiz sandıklardan çıkan 1 asırlık keten kumaşlar, el emeği ve nakış işlemeyle tekrar ekonomiye kazandırılıyor.

Sinop şehir merkezindeki Pervane Medresesi esnafı 72 yaşındaki Nuriye Özpınar, 20 yıldır işlettiği el işi dükkanında çeyiz sandıklarından çıkan keten kumaşları yeniden işleyerek meraklılarıyla buluşturuyor. Eliyle ilmek ilmek işleyerek hazırladığı eski keten kumaşlar, burada yeniden hayat buluyor. İnsanların eski çeyiz sandıklarından çıkardıkları yaklaşık 80-100 yıllık yöresel ketenlerden özellikle elbise, gecelik, cüzdan, çanta gibi ürünlere dönüştürerek yeniden piyasaya sunuyor.

"Çocuklarım değerini bilemedi"

Kentte 20 yıldır bu işle uğraştığını belirten Özpınar, "2002 yılından beri bu işi yapıyorum. Köydeki hanım arkadaşlarımız kullanmadıkları sandıktaki eski ketenleri gömlekleri bize veriyorlar, biz de onları değerlendiriyoruz. Çok çeşitli çantalar ve kıyafetler yapıyorum. Bakıyorum gerçekten kaliteli, ellenmemiş yıkanmamış, alıyorum. Ne yaşlılarımız var, 'Sandıkta duruyor çocuklarım değerini bilemedi siz alır mısınız' diyorlar, alıyorum. Ortalama en az 80 yıllık, 100 yıllıklar. Ben de onları sökerek çanta, pano oluşturuyorum. Nenelerin paçalı kullanmadıkları çamaşırları var, keçi kılıyla işlemişler Dikmen yöresinden, onları değerlendiriyorum. Bayanlar severek alıyorlar. Ayancık, Erfelek, Dikmen kesinlikle hepsi Sinop yöresine ait. Bir tane işlenmiş kumaş geldi, hemen hemen babaannenin babaannesinden kalmış, kıyamamışlar. Ben de şu anda saklıyorum, kıymetli" dedi.