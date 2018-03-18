Çeyiz Mağazası Açılışında İzdiham

Gaziantep'te yeni açılan ve açılışına özel indirimler yapan çeyiz mağazasında indirimli ürün almak isteyen yüzlerce vatandaş izdihama neden oldu.

Gaziantep'te yeni şubesini açan çeyizlik ve beyaz eşya satan mağaza açılışa özel indirimli ürün satışı yapacağını duyurdu. Açılışa özel indirimler olduğunu duyan vatandaşlar ise, mağazaya akın etti. Mağaza önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, kapılarının açılması üzerine mağazaya girmeye çalışan vatandaşlar indirimli ürünleri almak için birbiriyle kıyasıya yarıştı. Yoğun kalabalık nedeniyle iş yerinin kepengini yarım açan mağaza yetkilileri, vatandaşları kepengin altından sırayla içeriye aldı.

Mağaza personelleri ise, kapı girişinde kol kola girerek etten duvar ördü. - GAZİANTEP