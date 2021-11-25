ÇEYİZ ALMA KAVGASI KANLI BİTTİ: 4 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇEYİZ ALMA KAVGASI KANLI BİTTİ: 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da imam nikahlı çiftin ayrılmasının ardından çeyizleri geri almak için gelen kız tarafının yakınları ile erkek tarafının yakınları arasında kavga çıktı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da imam nikahlı çiftin ayrılmasının ardından çeyizleri geri almak için gelen kız tarafının yakınları ile erkek tarafının yakınları arasında Kavga çıktı. Tabanca ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan Velat A. ve Bahar K., yaklaşık 8 ay önce imam nikahı ile evlendi. Bir süre önce anlaşamayan genç çift, ayrıldı. Ayrılığın ardından iddiaya göre iki aile arasında husumet başladı. Bahar K.'nın erkek kardeşleri, akşam saatlerinde yakınlarıyla birlikte kız kardeşinin çeyizi almak için Velat A.'nın babasının evine gitti. Çeyizleri otomobile yerleştirildiği sırada iki taraf arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş ettiği olayda, Ferhat K., Ferhat A., Şehmuz K. ve Engin A. yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, çevredekiler tarafından yakında bir özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede ise 10 adet tabanca kovanı, 2 adet boş tüfek kartuşu bulunurken, kız tarafının geldiği otomobilde kurşun izlerine rastlandı.

Polis, silahlı kavgaya karışan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

ÇEYİZ ALMA KAVGASI KANLI BİTTİ: 4 YARALI

ÇEYİZ ALMA KAVGASI KANLI BİTTİ: 4 YARALI

ÇEYİZ ALMA KAVGASI KANLI BİTTİ: 4 YARALI

ÇEYİZ ALMA KAVGASI KANLI BİTTİ: 4 YARALI

ÇEYİZ ALMA KAVGASI KANLI BİTTİ: 4 YARALI

ÇEYİZ ALMA KAVGASI KANLI BİTTİ: 4 YARALI

Metro saldırganından sonra bu da satırlı saldırgan! Markette kasiyeri rehin almaya çalıştı

Metro saldırganından sonra bu da satırlı saldırgan! Markette kasiyeri rehin almaya çalıştı

 Genç kızı takip ettiği anlar korkutmuştu! Yankı uyandıran olaydaki şahıs Afgan çıktı, sınır dışı edilecek

Genç kızı takip ettiği anlar korkutmuştu! Yankı uyandıran olaydaki şahıs Afgan çıktı, sınır dışı edilecek

 Ölmek isteyen genç yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu

Ölmek isteyen genç yardıma gelen vatandaşın üzerine düşerek kurtuldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title