Ceyhun Kazancı kimdir? Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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Ceyhun Kazancı kimdir? Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı kaç yaşında, aslen nerelidir?

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Ceyhun Kazancı kimdir? Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Beşiktaş'ın, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Ceyhun Kazancı kimdir? Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a karşı 2-0 geriden gelip, 3-2'lik sonuçla sahadan galibiyet ile ayrılmasının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, internette en çok araştırılan isim oldu. Vatandaşlar internette Kazancı ile ilgili en çok "Ceyhun Kazancı kimdir? Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını aratmakta. İşte Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ile ilgili detaylar Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

CEYHUN KAZANCI KİMDİR?

Çaykur Rizespor'da Genel Sekreter görevinde bulunan Kazancı'nın istifa ederek Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü görevine getirilmiştir.

Beşiktaş'ın yeni futbol direktörü Ceyhun Kazancı, 2016 yılından beri Passolig Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Galatasaray Lisesi mezunu olan Kazancı, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

Kazancı, 2011 yılında Procas Sportif Danışmanlık Menajerlik isimli şirkette çalışırken, 2012 yılında ise IMG Doğuş'ta stat ve arena projesinde direktörlük yaptı.

Ayrıca Kazancı Asset Sportif'te 1 yıl genel menajer asistanlığı görevini de yürütmüştür. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Ceyhun Kazancı kimdir? Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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