Ceyhun Kazancı görevi ne? Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'taki görevi ne? - Haberler
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Ceyhun Kazancı görevi ne? Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'taki görevi ne?

Ceyhun Kazancı görevi ne? Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'taki görevi ne?
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BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları sonrası Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'taki görevi ne olduğu merak edildi. Peki, Ceyhun Kazancı görevi nedir?

Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısında spor gündemine açıklamalar yaptı. BJK ile ilgili soruları da yanıtlayan Çebi,merak edilen konulara açıklık getirdi. Peki, Ceyhun Kazancı görevi ne? Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş'taki görevi ne?

CEYHUN KAZANCI'NIN BEŞİKTAŞ'TAKİ GÖREVİ NE?

Ahmet Nur Çebi, konu ile ilgili olarak "Ceyhun Kazancı Sportif Direktör olarak görev yapmaktadır." dedi.

CEYHUN KAZANCI KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Kazancı, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

Kazancı, 2011 yılında Procas Sportif Danışmanlık Menajerlik isimli şirkette çalışırken, 2012 yılında ise IMG Doğuş'ta stat ve arena projesinde direktörlük yaptı.

Ayrıca Kazancı Asset Sportif'te 1 yıl genel menajer asistanlığı görevini de yürütmüştür.

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