Ceyhun Kazancı: Bizim ayarlarımızı bozmak o kadar kolay değil

Beşiktaş'ın yediği 3'üncü golde bir faul olduğuna değinen Kazancı, sakin kalmaları gerektiğinin altını çizdi. Kazancı, "Maç içerisinde hakemin birçok tartışmalı kararı var. Maç sonunda da karşılaşma 5 dakika uzadı ancak golü 90+7'nci dakikada yedik. 1 tane oyuncu değişikliği ve kısa bir sakatlık var. Ne oldu? 90+5'inci dakikadan sonra 2 taç, 1 korner, bitmek bilmeyen bir maç... Bizim kulübemizin jestlerinden de anlamışsınızdır. Son golü televizyondan izleme fırsatım oldu, teknik ekibimizle tekrardan değerlendirme şansımız olmadı. Gelen bütün yorumlar, pozisyonun faul olduğu şeklinde. VAR'dan dönmemesi bizi şaşırttı. Santrası bile olmayan, tartışmalı bir gol ile puan kaybı oldu. Yine söylüyorum, bunları tartışalım ama takılı kalmayalım. 2 puan kaybettik ama üzücü olan tarafı hem faul kokan bir pozisyonla hem de maçın bitmesinden bir buçuk dakika sonra bu golü yememiz oldu. Çok sakiniz şu anda, kimse kafasını yormasın. Bu takım bu ligin çok üzerinde" diyerek sözlerini noktaladı.

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