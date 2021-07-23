Ceyhun Gülselam Altay'da
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Ceyhun Gülselam Altay'da

Ceyhun Gülselam Altay'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay, 33 yaşındaki ön libero oyuncusu Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Altay, 33 yaşındaki ön libero oyuncusu Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Altay, Eric Björkander'in ardından bir transferi daha açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, 33 yaşındaki ön libero oyuncusu Ceyhun Gülselam'ı renklerine bağladığını duyurdu. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Altay, Ceyhun Gülselam'a 'Hoş geldin' mesajını paylaştı.

Ceyhun Gülselam: "Çok heyecanlıyım"

Transferle alakalı sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceyhun Gülselam ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türk futbol tarihinde önemli bir yeri olan, dün olduğu gibi bugün de ülkenin futbol haritasında önemli bir yeri olan Altay Spor Kulübü'ne katıldım. Büyük Altay tarafarıyla birlikte bu yolculuğa çıkacağımız için çok heyecanlıyım. Her zaman olduğu gibi formam için savaşacağım." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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