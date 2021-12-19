Ceyhun Cabadak, "Çok Önemli Bir Galibiyet Aldık"

ANKARA (Habermetre) - Türkiye Basketbol Ligi 12'inci hafta maçında TED Ankara Kolejliler'i 91-79 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımızda Başantrenörümüz Ceyhun Cabadak ve günün yıldız isimlerinden Mustafa Baki Görür açıklamalarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, TED Ankara Kolejlileri 91-79 mağlup ederek üst üste 6'ıncı galibiyetini aldı. Maçın ardından Başantrenörümüz Ceyhun Cabadak ve mücadeleyi 21 sayı ile tamamlayan Mustafa Baki Görür maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Manisa'yı ait olduğu yere, süper lige taşımak istiyoruz"

Önemli bir deplasman maçına çıktıklarını ifade ederek sözlerine başlayan yıldız oyuncumuz Mustafa Baki Görür, "TED Kolejliler genç, enerjik oyunculardan oluşan yetenekli bir takım. Zor olacağını biliyorduk. Onların enerjisine bizim de aynı şekilde karşılık vermemiz gerekiyordu. Bunu maçın başında yaptık. İkinci periyotta biraz düşüş yaşadık ama üçüncü periyot ile beraber kontrolü yeniden elimize alıp çok önemli bir maçı kazandık. Yukarıya bir adım daha yaklaştık. Yükselen bir ivmemiz var. Aynı şekilde devam edip sene sonunda Manisa'yı ait olduğu yere, süper lige taşımak istiyoruz" dedi.

"Topu iyi paylaştık"

Galibiyet sonrasında açıklamalarına oyuncularını ve teknik idari ekibi tebrik ederek başlayan Başantrenörümüz Ceyhun Cabadak, "Çok değerli bir rakibe karşı, çok değerli bir galibiyet aldık. TED, genç, enerjik ve iyi basketbol oynayan bir takım. Ligde de ribaunt sıralamasında ilk sırada olan, ribauntlarda dominant olan bir takıma karşı oynadık. Amacımız ribauntlarını frenlemek ve fast-break sayılarına engel olmaktı. Maçın içinde bunu dönem dönem çok iyi yaptık. Dönem dönem de yapamadık ki 13 ofansif ribaunt verdik. Ancak müdafaa kısmında kendi planımızı sahaya koyduğumuzu düşünüyorum. Rakibimizi 13 top kaybına zorladık, 11 top kazandık. Topu iyi paylaştık. Dışarıdan da müthiş bir yüzde ile oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bir an evvel bu maçı unutup, önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız Ormanspor maçına odaklanacağız. TED Kolejlilere de önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

????Fenerbahçe - ????Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesini sizce hangi takım kazanır? #Fenerbahçe | #Beşiktaş | #FBvBJK



?19:00

??Bein Sports

??Fırat Aydınus

???Hakan Ceylan — Haberler (@Haberler) December 19, 2021

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