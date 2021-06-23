Ceyhanlı Gençlere Ücretsiz Besyo Hazırlık Kursları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ceyhanlı Gençlere Ücretsiz Besyo Hazırlık Kursları

Ceyhanlı Gençlere Ücretsiz Besyo Hazırlık Kursları
Habermetre - Haberler | Toplum

Ceyhanlı Gençlerimiz, Ceyhan Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde ücretsiz açılan spor kurslarında Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları sınavlarına hazırlanıyorlar.

Ceyhanlı Gençlerimiz, Ceyhan Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde ücretsiz açılan spor kurslarında Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları sınavlarına hazırlanıyorlar. Bir süredir hazırlıkları ve kayıt işlemleri devam eden kursların ilki 23. 06. 2021 günü sabahı başladı. Ceyhanlı 40 Gencimizin katılımı ile Ceyhan Stadyumunda başlayan kursun ilk gününde açılışa Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, Gençlik ve Spor İlçe Müdür V. Abbas Şengül ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nusret Oral da katılarak kursun hayırlı olmasını temenni ettiler, gençlere ve kurs öğretmenlerine de başarılar ve kolaylıklar dilediler. Kaymakam Yılmaz ayrıca, tamiratı bitince Ceyhan Kapalı Spor Salonu ile Gençlik Merkezi Salonunun da kurslar kapsamında kullanılabileceğini, kurs süresince ihtiyaç duyulacak her türlü spor ve parkur malzemesinin de idare tarafından temin edileceğini, ücretsiz kursların Polislik, Bekçilik, Askeri Öğrencilik sınavına girmek isteyen Gençler için de sürekli açılacağını ifade etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Deniz Poyraz Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ceyhanlı Gençlere Ücretsiz Besyo Hazırlık Kursları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 23:39:20. #1.13#

title