Ceyhan Sosyal Güvenlik Merkezi Yeni Binasında
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Ceyhan Sosyal Güvenlik Merkezi Yeni Binasında

Ceyhan Sosyal Güvenlik Merkezi Yeni Binasında
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Ceyhan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü (SGK), 26 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Şehit Hacı İbrahim Mahallesi, İnönü Bulvarı üzerindeki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi bitişiğindeki yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Ceyhan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü (SGK), 26 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Şehit Hacı İbrahim Mahallesi, İnönü Bulvarı üzerindeki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi bitişiğindeki yeni binasında hizmet vermeye başladı. Yapımına geçtiğimiz yıl başlanan ve 4 katlı olarak inşa edilen yeni binada 21 personel görev yapıyor. Merkez, Yumurtalık ilçesine de hizmet veriyor. İlçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, 27 Temmuz 2021 günü merkezi ziyaret ederek Merkez Müdürü Mahmut Bülbül'den taşınma ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldı; yeni hizmet binasının ilçemiz ve personel için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Habermetre

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