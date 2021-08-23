Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Altyapısı İnşaatı İhalesi

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Altyapısı İnşaatı İhalesine ilişkin ilan OSB'nin ve projeye destek veren Çukurova Kalkınma Ajansının resmi internet sitelerinde yayınlandı.

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Altyapısı İnşaatı İhalesine ilişkin ilan OSB'nin ve projeye destek veren Çukurova Kalkınma Ajansının resmi internet sitelerinde yayınlandı.

http://www. ceyhanosb. org/sayfa/33/ihaleler

https://www. cka. org. tr/tr/ihale/ceyhan-organize-sanayi-bolgesi/5494

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 07/09/2021 ve 16: 00

İhaleye katılım şartları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası, Burhaniye Mahallesi Kızılay Cad. Hükümet Konağı No: 79 Kat: 1 Ceyhan/ADANA adresinden veya www. ceyhanosb. org ve www. cka. org. tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklifler, 08/09/2021 tarihinde, saat 10: 00'da ve Burhaniye Mahallesi Kızılay Cad. Hükümet Konağı No: 79 Kat: 1 Ceyhan/ADANA adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılar ilanlarda yer almakta olup yapılacak işlerin dökümü de ihale dosyalarından SR Ek 3 - Teklif Dosyasında bulunmaktadır.

Kaynak: Habermetre