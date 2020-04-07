Ceyhan Nehri'ne düşen adam bulunamadı
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Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Ceyhan Nehri'ne düşen adam bulunamadı

Ceyhan Nehri'ne düşen adamı arama çalışmalarına ara verildi Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce Ceyhan Nehri'ne düşen şahıs hala bulunamadı.

07.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:59
Ceyhan Nehri'ne düşen adam bulunamadı

Ceyhan Nehri'ne düşen adamı arama çalışmalarına ara verildi

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce Ceyhan Nehri'ne düşen şahıs hala bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Mart günü Ceyhan ilçesinde meydana gelen olayda, ilçe merkezindeki köprüden bir kişinin suya düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıçlar sevk edildi. Dalgıç polisler, nehre düşen 34 yaşındaki Şıhmus Musulluoğlu'nu arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler, Ceyhan Nehri'nde 26 Mart'tan bu yana arama yapmasına rağmen kayıp genci bir türlü bulamadı.

Nehrin çok akıntılı olması nedeniyle arama çalışmalarına bir süre ara verdi.

Ceyhan Nehri'ne düşen adam bulunamadı

Kaynak: İHA

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Ceyhan Nehri'ne düşen adam bulunamadı
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