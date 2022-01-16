Ceyhan Nehri'nde yansımalar
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Ceyhan Nehri'nin yüzeyindeki yansımaların havadan görüntüleri OSMANİYE - Kahramanmaraş'ta doğup Adana'da Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri'nin Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde gökyüzü, ağaçlar ve nehir üzerinden geçen köprünün su yüzeyine yansıması güzel görüntüler oluşturdu.
CEYHAN, ADANA (AA) - Ceyhan Nehri'nin yüzeyindeki yansımaların havadan görüntüleri OSMANİYE - Kahramanmaraş'ta doğup Adana'da Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri'nin Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde gökyüzü, ağaçlar ve nehir üzerinden geçen köprünün su yüzeyine yansıması güzel görüntüler oluşturdu.