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Ceyhan Nehri'nde yansımalar

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Ceyhan Nehri'nin yüzeyindeki yansımaların havadan görüntüleri OSMANİYE - Kahramanmaraş'ta doğup Adana'da Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri'nin Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde gökyüzü, ağaçlar ve nehir üzerinden geçen köprünün su yüzeyine yansıması güzel görüntüler oluşturdu.

CEYHAN, ADANA (AA) - Ceyhan Nehri'nin yüzeyindeki yansımaların havadan görüntüleri OSMANİYE - Kahramanmaraş'ta doğup Adana'da Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri'nin Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde gökyüzü, ağaçlar ve nehir üzerinden geçen köprünün su yüzeyine yansıması güzel görüntüler oluşturdu.

Ceyhan Nehri'nde yansımalar

Ceyhan Nehri'nde yansımalar

Ceyhan Nehri'nde yansımalar

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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Ceyhan Nehri'nin yüzeyindeki yansımaların havadan görüntüleri OSMANİYE - Kahramanmaraş'ta doğup Adana'da Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri'nin Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde gökyüzü, ağaçlar ve nehir üzerinden geçen köprünün su yüzeyine yansıması güzel görüntüler oluşturdu.

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