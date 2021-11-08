CEYHAN NEHRİ'NDE Kİ PLASTİK ŞİŞELERİ TOPLAYIP, SOKAK CANLARI İÇİN MAMA ALDILAR

CEYHAN, ADANA (DHA) - OSMANİYE'de bir gurup doğa ve hayvansever, Ceyhan Nehri üzerinden Gökçedam köyüne kadar 16 kilometre boyunca kano safari etkinliği yaparak, suda atılı olan pet şişeleri topladılar. Sudan çıkartılan plastik şişelerle hurdacıya satılarak, elde edilen para ile sahipsiz sokak canları için mama alınacak.

2007 yılından bu güne Ceyhan ırmağında kano safari etkinlikleri yapan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu üyesi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ve beraberindekiler, hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesini fırsat bilerek su sporları yapmaya ve kano safari etkinliğini tanıtmaya devam ediyor.

Yeniköy Köyünden başlayıp, Gökçedam Köyüne kadar yaklaşık 3 saat süren kano safari etkinliği sırasında, suya atılan ve canlılar için büyük tehlike oluşturan plastik pet şişeler toplandı. Çuvallara konulan plastik şişeler, hurdacıya satılarak elde edilen gelir ile sokak canları için mama alındı.

Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Burası tecilli bir kuş cenneti. Tarih ve doğanın iç içe olduğu Kuş cenneti, pet cenneti olmuş. Yaşar Kemal'in köyünün kenarından geçerken ırmak boyunca doğanın ciddi derecede kirletildiğini üzülerek gözlemledik. Elimizden geldiği kadar pet şişeleri toplayarak temizlemeye çalıştık"dedi.