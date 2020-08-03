Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu Adana'nın Ceyhan ilçesinden geçen Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinden geçen Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, nehir kıyısında gezinenler, suda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA