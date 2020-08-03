Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Adana'nın Ceyhan ilçesinden geçen Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
03.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:40
Adana'nın Ceyhan ilçesinden geçen Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, nehir kıyısında gezinenler, suda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA