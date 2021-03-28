Ceyhan Nehri ilkbaharın renk cümbüşünü yansıtıyor
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'tan doğup Akdeniz'e kadar uzanan Ceyhan Nehri, ilkbaharın gelmesiyle mavi ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
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Kahramanmaraş'tan doğup Akdeniz'e kadar uzanan Ceyhan Nehri, ilkbaharın gelmesiyle mavi ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
Çukurova tarımına can suyu olan Ceyhan Nehri, barındırdığı renk cümbüşüyle de doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
İlkbaharın gelmesiyle mavi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen nehir, sunduğu büyüleyici güzelliklerle görenleri hayran bırakıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner