Ceyhan Nehri ilkbaharın renk cümbüşünü yansıtıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ceyhan Nehri ilkbaharın renk cümbüşünü yansıtıyor

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Ceyhan Nehri ilkbaharın renk cümbüşünü yansıtıyor

Kahramanmaraş'tan doğup Akdeniz'e kadar uzanan Ceyhan Nehri, ilkbaharın gelmesiyle mavi ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Diğer aşılar bunu başaramadı! Prof. Ceyhan yerli 'İntranazal Kovid' aşısıyla ilgili umutları arşa çıkardı
Diğer aşılar bunu başaramadı! Prof. Ceyhan yerli 'İntranazal Kovid' aşısıyla ilgili umutları arşa çıkardı

Kahramanmaraş'tan doğup Akdeniz'e kadar uzanan Ceyhan Nehri, ilkbaharın gelmesiyle mavi ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Çukurova tarımına can suyu olan Ceyhan Nehri, barındırdığı renk cümbüşüyle de doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

İlkbaharın gelmesiyle mavi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen nehir, sunduğu büyüleyici güzelliklerle görenleri hayran bırakıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Merve Boluğur Jason Statham
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ceyhan Nehri ilkbaharın renk cümbüşünü yansıtıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 10:18:49. #1.14#
title