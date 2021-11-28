Ceyhan Nehri çevresinde sonbaharın renkleri hakim oldu
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'tan doğup Osmaniye ve Adana'yı geçerek Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri çevresi, sonbaharla birlikte sarı, mavi ve yeşilin tonlarına büründü.
CEYHAN, ADANA (AA) - Kahramanmaraş'tan doğup Osmaniye ve Adana'yı geçerek Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri çevresi, sonbaharla birlikte sarı, mavi ve yeşilin tonlarına büründü.
Bölgenin içme ve sulama suyu ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan 509 kilometre uzunluğundaki Ceyhan Nehri, renk cümbüşüyle doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.
Sonbaharla birlikte mavi, yeşil ve sarıya bürünen nehir çevresi, drone ile görüntülendi.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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