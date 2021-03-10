Ceyhan'ın yeni imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinden geçti
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Ceyhan'ın yeni imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinden geçti

10.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:27
Ceyhan'ın yeni imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinden geçti

Ceyhan Belediyesinin hazırladığı yeni imar planı Adana Büyükşehir Belediye Meclisinden geçti.

Ceyhan Belediyesinin hazırladığı yeni imar planı Adana Büyükşehir Belediye Meclisinden geçti. Başkan Hülya Erdem, "Ceyhan'ın imar sorununu çözüme kavuşturmaktan büyük onur duyuyoruz" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Ceyhan'ın lokomotifi diye tabir edilen imar sorununa ekibimizle büyük bir gayret sergileyerek çözüme kavuşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Başkan Erdem, şunları kaydetti:

"Büyük önem arz eden imar planı, belediyemiz tarafından ilgili hüküm ve yönetmelikler uygun olarak hazırlanmış olan 1/5000'lik Nazım İmar Planı Adana Büyükşehir Belediye meclisinde bugün onaylanmıştır. Destek ve emeklerinden dolayı başta sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar olmak üzere ekip arkadaşlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum, Ceyhanımıza hayırlı uğurlu olsun." - ADANA

Ceyhan'ın yeni imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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