Ceyhan'ın altyapısı değişiyor

12.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:05

Ceyhan Belediyesi'nin alt yapısı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla değiştiriliyor.



Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 270 kilometrelik altyapı çalışması için Adana Büyükşehir Belediyesi Yatırımlar Daire Başkanlığı Su ve İnşaat Şube Müdürü Mustafa Karakütük ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.



Yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Adana Büyükşehir Belediyesi Yatırımlar Daire Başkanlığı Su ve İnşaat Şube Müdürü Mustafa Karakütük, "Ceyhan 1. Kısımda yer alan Esentepe, Yarsuat, Küçük Kırım, Altıocak, Sanayi Sitesi ve Belediye Evleri Mahallerinde alt yapı çalışmaları tamamlandı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor. 2011'de çıkan yasa gereği insan sağlığını tehdit eden, kanser üreten asbest boruları değiştiriyoruz. Toplamda 100 km'lik altyapı çalışması tamamlandı" dedi.



Geriye kalan 170 kilometrelik altyapı çalışmasının Eylül ayında tamamlanacağını bildiren Karakütük, "Merkez mahallerde alt yapı sorunlarını gidermek için okulların kapanmasını bekliyoruz. Merkez mahallelerde şu anda altyapı çalışması yaparsak vatandaşlarımız mağdur olacaktır. Asfaltlama çalışmaları da biz altyapı sorununu çözdükten sonra yapılacak" dedi.



Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise Ceyhan Belediyesinin 1923 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "Yıl 2020, altyapı çalışmasını Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar başlatıyor. Önümüzde zorlu bir süreç var. Hemşehrilerimin yıllardır asfalt beklediğini biliyorum. Ama biz de önceki yönetimlerin yaptığı gibi altyapı sorununu gidermeden asfaltı dökersek Ceyhan kanserli borulardan su içmeye devam eder. Yapılan yollar her su patlağında, her arızada yeniden kazılır. Bu köstebek yuvası gibi yollardan kurtulmak mümkün olmaz. Çalışmalar süresince hemşehrilerimin anlayış göstermesini rica ediyorum. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem de biz gece gündüz demeden, soğuk, sıcak demeden Ceyhan için çalışıyoruz. Ama zamana, sabra ve anlayışa ihtiyacımız var. Bize kalan yoklukla, parasızlıkla, kötü mirasla Ceyhan'ın derdine derman olacağız " ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA