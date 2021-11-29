Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ceyhan Hancıoğlu Varlı hakkında araştırmalar yapılıyor. Ceyhan Hancıoğlu Varlı kimdir? Ceyhan Hancıoğlu Varlı kaç yaşında, nereli? Ceyhan Hancıoğlu Varlı hayatı ve biyografisi!

CEYHAN HANCIOĞLU VARLI KİMDİR?

1967 yılında İstanbul'da doğan Ceyhan Hancıoğlu, Saint Michel Fransız Lisesi'nden sonra 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Sigortacılık yaşamına 1990 yılında AGF Garanti Sigorta'da başlayan Hancıoğlu, 1997 yılından itibaren sırasıyla Emek Sigorta, Kapital Sigorta, Axa Oyak Sigorta, Şeker Sigorta ve Güven Sigorta'da farklı pozisyonlarda görev almıştır. 2007 yılında Finans Sigorta'da Teknik ve Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcılığı'na getirilen Hancıoğlu, 2008 yılında Ergo İsviçre Sigorta Emeklilik ve Hayat, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı'nı üstlenmiştir. 2009 yılında HDI Sigorta'ya Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Hancıoğlu, sonrasında Strateji Sigorta ve Reasürans Brokerliği'nde İş Geliştirme Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. Hancıoğlu, 2013 yılından itibaren HDI Sigorta'nın Genel Müdürüdür.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet