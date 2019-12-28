Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Ceyhun Özer seçildi
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Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Ceyhun Özer seçildi

Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulunda başkanlığa Ceyhun Özer seçildi.

28.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:16
Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Ceyhun Özer seçildi

Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulunda başkanlığa Özer seçildi.

Cemiyet binasında yapılan olağan genel kurul toplantısında, geçen dönemin başkanı 'in adaylık başvurusunda bulunmamasıyla tek listeyle girilen seçimde Ceyhun Özer yeni başkan oldu.

Yönetim kurulunda Osman Bakır, Bahadır Odabaşı, Neriman Çelebi, Yusuf Tunur ve Emrah Çil yer aldı. Eski başkan Şahin Özer de onursal başkanlığa getirildi.

Kaynak: AA
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