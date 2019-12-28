Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Ceyhun Özer seçildi
Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulunda başkanlığa Ceyhun Özer seçildi.
Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulunda başkanlığa Ceyhun Özer seçildi.
Cemiyet binasında yapılan olağan genel kurul toplantısında, geçen dönemin başkanı Şahin Özer'in adaylık başvurusunda bulunmamasıyla tek listeyle girilen seçimde Ceyhun Özer yeni başkan oldu.
Yönetim kurulunda Osman Bakır, Bahadır Odabaşı, Neriman Çelebi, Yusuf Tunur ve Emrah Çil yer aldı. Eski başkan Şahin Özer de onursal başkanlığa getirildi.