Son dakika haber | CEYHAN'DAKİ ORMAN YANGINI, 4 HEKTAR ALANA ZARAR VERDİ
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Son dakika haber | CEYHAN'DAKİ ORMAN YANGINI, 4 HEKTAR ALANA ZARAR VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ADANA'nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve ekiplerin 2 saat süren müdahalesi ile söndürülen yangın, yaklaşık 4 hektarlık alana zarar verdi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve ekiplerin 2 saat süren müdahalesi ile söndürülen yangın, yaklaşık 4 hektarlık alana zarar verdi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Yellibel Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı kara ve hava ekipleri, yangına müdahale ederken, itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Karadan arazözlerle, havadan da helikopter ile yapılan müdahale ile yangın, 2 saatte söndürüldü. Ekiplerin bölgede yaptığı ilk incelemede, 4 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haber | CEYHAN'DAKİ ORMAN YANGINI, 4 HEKTAR ALANA ZARAR VERDİ
Son dakika haber | CEYHAN'DAKİ ORMAN YANGINI, 4 HEKTAR ALANA ZARAR VERDİ
Son dakika haber | CEYHAN'DAKİ ORMAN YANGINI, 4 HEKTAR ALANA ZARAR VERDİ
Son dakika haber | CEYHAN'DAKİ ORMAN YANGINI, 4 HEKTAR ALANA ZARAR VERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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