Ceyhan'da uyuşturucu ve sahte para operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ceyhan'da uyuşturucu ve sahte para operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ceyhan'da uyuşturucu ve sahte para operasyonu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve sahte para ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

CEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve sahte para ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.Ç. isimli şahıstan 3 adet 50 TL sahte banknot, 49.97 gram metamfetamin, 3 adet alüminyum folyoya sarılı 0.69 gram metamfetamin, 0.51 gram tütün ile karışık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şahıs, işlemler için Ceyhan Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Diğer iki şüpheli şahıstan ise 2 adet 50 TL sahte banknot ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, R.Ç. isimli şahsın ikametinden 185 adet 50 TL sahte banknot, 7 adet uyuşturucu olarak kullanıldığı değerlendirilen hap, 20 adet 9.19 fişek; A.M. isimli şahsın ikametinden 1 adet tabanca ve tabancaya ait 2 adet 7.65 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet uyuşturucu olarak kullanıldığı değerlendirilen hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 196 adet seri numaraları aynı sahte 50 TL banknot ele geçirilen, şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Ceyhan'da uyuşturucu ve sahte para operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Antalya'da yaşayan sevgilisine 'morali düzelsin diye' kargoyla uyuşturucu yolladı

Antalya'da yaşayan sevgilisine "morali düzelsin diye" kargoyla uyuşturucu yolladı

 Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa birbirine girdi

Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa birbirine girdi

 İnternetten aldığı jant, kargoda banyo musluğu çıkınca soluğu savcılıkta aldı

İnternetten aldığı jant, kargoda banyo musluğu çıkınca soluğu savcılıkta aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aziz Sancar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Alex Teixeira Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Neşet Ertaş Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ceyhan'da uyuşturucu ve sahte para operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 14:12:42. #1.17#