Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçede uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan yol kontrol ve arama sonucunda 2 şüpheli şahıs üzerinde ve çantalarında toplam 2 kilo 505 gram kubar esrar maddesi, ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı