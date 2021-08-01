Ceyhan'da trafik kazası: 2 yaralı
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Ceyhan'da trafik kazası: 2 yaralı

Ceyhan'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobille, motorsikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobille, motorsikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde 22.50 sularında Adnan Menderes Bulvarı Devlet Bahçeli Tesisleri üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Hamdilli Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeki 01 F 9585 plakalı otomobille aynı güzergahtaki 34 LU 2166 plakalı motorsiklet Serap Aktaş Koşu yolu, Ceyhun Kent girişindeki kavşakta meydana geldi. Motorsiklet sürücüsü ve yolcu konumunda bulanan kişiler Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan motorsiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı öğrenildi. - ADANA

Ceyhan'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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