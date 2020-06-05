Ceyhan'da terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
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Ceyhan'da terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapan 4 kişi yakalandı.

Ceyhan'da terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
05.06.2020 23:47 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:47

Adana'nın Ceyhan ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapan 4 kişi yakalandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medyadan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Z.N. (40), S.A. (25), Y.U. (21) ve A.E. (20) isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin sorgularının sürdürüldüğü belirtildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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