Ceyhan'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı

CEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, vatandaşları yüksek faizle borç batağına sürükledikleri ve tehdit ettikleri iddia edilen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Şehir merkezinde belirlenen birçok adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa