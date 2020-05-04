Ceyhan'da silahlı kavga: 4 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bota Mahallesi'nde komşular arasında çıkan silahlı kavgada R.K. (65), I.E. (54), M.Ç.E. (14) ve B.E. (24) saçma isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede ise 10 adet boş kartuş bulundu.

Polis şüpheliler C.Ö. (25), C.Ç. (54), O.Ç. (16) ve karşı taraftaki F.K. (38) B.K.'yi (17) olayda kullandıkları 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile yakaladı.

İfadeleri alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA