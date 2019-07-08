Ceyhan'da parke üstü asfalt dönemi bitti

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, asfaltlama çalışmalarında parkelerin sökülerek değerlendirildiğini, israf döneminin son bulduğunu belirtti.

Ceyhan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptıkları ortak çalışmalar kapsamında asfaltlama çalışması yapılacak yollardaki parkeleri sökerek, kaldırımlara kullanıyor. Çamlıyol İnönü Bulvarı ve Burhaniye Mahallesi'nde çalışmalar sürerken, önceki dönemlerde parke taşlarının üzerine asfalt dökülmesine vurgu yapan Başkan Kadir Aydar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zaydan Karalar ile Ceyhan için çalışmaların aralıksız sürdüğünü, halkın çıkarlarının kollanarak, belediyenin tek kuruşunun heba edilmediğini dile getirdi.

Hizmet üretmekten çok, işin kolayına kaçılarak milli servet harcanarak yapılmış parke yolların üzerine asfalt döküldüğünü belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Ceyhan'da parke üzeri asfalt dönemi bitmiştir. Kaliteli, bilinçli ve halkın menfaatlerini düşünen bir yönetim düzeni başlamıştır. Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz ortak çalışma sayesinde hiçbir ürünümüz araya gitmiyor. Sokaklardan söktüğümüz parkeleri tekrar kaldırım çalışmalarında kullanıyoruz. Parkeleri alıyor, güzel bir şekilde temizliyor, hazır hale getiriyoruz. Hiçbir şey israf olmayacak, israf düzeni son bulacak ve de Ceyhanlı için her şey çok güzel olacak." dedi. - ADANA

Kaynak: İHA