Ceyhan'da Millet İttifakı'nın adayı Hülya Erdem oldu Ceyhan Belediye Meclisi'nde 5 Nisan Pazar günü yapılacak olan Belediye Başkanı seçimi için Millet İttifakı adayını belirlendi.

Ceyhan Belediye Meclisi'nde 5 Nisan Pazar günü yapılacak olan Belediye Başkanı seçimi için Millet İttifakı adayını belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ve Ceyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Hülya Erdem, Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak açıklandı.

Ceyhan Belediyesi Kültür Evi'nde bir araya gelen Ceyhan Belediyesi'nin 19 meclis üyesi ve ittifak partilerinin ilçe başkanları ile yöneticileri, pazar günü yapılması planlanan seçim için ortak bir isimde birleşti. Başkan Kadir Aydar'ın mazbatasının iptalinin ardından güç birliğini devam ettiren Millet İttifakı meclis üyeleri, Ceyhan halkının sosyal projeleri ve Ceyhanspor Başkanlığı ile yakından tanıdığı Hülya Erdem'i aday olarak açıkladı.

Millet İttifakı meclis üyeleri; "Başkan Aydar'ın görevden uzaklaştırılmasından sonra birlik ve beraberliğimiz daha çok artmıştır. Millet İttifakı olarak bizler daha çok kenetlendik. Pazar günü bu birlikteliği tüm Ceyhan'a göstereceğiz. Ceyhanlı hemşehrilerimiz hiç meraklanmasın. Bizler biriz ve beraberiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA