Ceyhan'da kumar operasyonu
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Ceyhan'da kumar operasyonu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kumar oynadığı ve oynattığı belirlenen 10 kişi yakalandı.

26.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:26
Ceyhan'da kumar operasyonu

'nın ilçesinde kumar oynadığı ve oynattığı belirlenen 10 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede "tombala" adı altında kumar oynandığını tespit etti.


Yapılan baskında çok sayıda tombala ve oyun malzemeleri ele geçirildi.


İşletme sahibi S.A isimli şüpheli ile kumar oynayan 9 kişi hakkında işlem yapıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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