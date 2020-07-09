Ceyhan'da huzur ve güven uygulaması
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Ceyhan'da huzur ve güven uygulaması

Adana'nın Ceyhan ilçesi huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Ceyhan'da huzur ve güven uygulaması
09.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:16

Adana'nın Ceyhan ilçesi huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Genel güvenliğin sağlanması, asayiş ve huzur ortamının temini ve Covid 19 salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek amacıyla Ceyhan'da Huzur Güven Uygulamasında, bin 770 şahıs ile 494 araç sorgulandı, 14 araca 7 bin 884 TL para cezası kesildi, 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca UYAP üzerinden çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 şahıs ise gözaltına alındı. Şahıs üzerinde yapılan kontrollerde 3.2 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 şahsın ise yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edilirken, 10 şahsa ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 Maddesinden işlem yapıldı.

22 park bahçe, 4 yolcu durağı, 6 pastahane, 13 fırın,17 market, 9 kahvehane, ilçe otogarı, ilçe tren garı kontrol edildi,

1 kahvehanede ise iskambil kağıdı oynatmaktan gerekli idari işlem yapıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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