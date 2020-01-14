Ceyhan'da Geri Dönüşüm Parkı açıldı

14.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:10

Geri dönüşümden kazılan malzemelerle yapılan Adana'nın ilk Geri Dönüşüm Parkı Ceyhan'da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda açıldı.



Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Geri Dönüşüm Parkının açılışı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın katımlıyla gerçekleşti.



Geri Dönüşüm Parkının açılışında konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar göreve geldiği günden bu yana ilk asfaltı Ceyhan'da döktü, ilk yolu Ceyhan'da yaptı, ilk alt yapı çalışmasına Ceyhan'da başladı. En kısa zamanda da Ceyhan'ın alt yapı ve su sorununu tarihe gömecek. Şimdi de Adana'nın ilk Geri Dönüşüm Parkını yine ilçemize yapıyor. Ceyhan'a gösterdiği ihtimam için kendisine Ceyhan halkı ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Çevre bilinci oluşturmak için böyle bir parkın yapılacağı en doğru yer bir okul bahçesiydi. Bugün burada açılışını yaptığımız park küçük bir hizmet gibi görünse de çevre bilincini oluşturmak adına büyük bir adımdır" ifadelerini kullandı.



"Kadir kardeşimin yanındayım"



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da gençliğinde Ceyhan'ın bir cazibe merkezi olduğunu söyleyerek, "Yaptığımız hizmetlerle yine o ihtişamlı günlerine kavuşacak. Bugün burada açtığımız Geri Dönüşüm Parkı özellikle çocuklarımızda çevre bilincini oluşturmak için bir okul bahçesine yapıldı. 2030 yılına kadar sıcaklık artışını düşürecek çalışmalar yapmazsak dünyamız bir felaketle karşı karşıya kalacak. Bu Geri Dönüşüm Parkı sadece bir işarettir. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yapılacak bütün hizmetlere desteğimiz tamdır. Ben her zaman Ceyhan halkının ve Kadir kardeşimin yanındayım" dedi.



Açılış töreni Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinin plastik atıklar kullanarak yaptıkları kıyafet defilesi ve yine plastik atıklardan yaptıkları müzik aletleri ile verdikleri mini konser ile son buldu.



Açılış törenin ardından Başkan Aydar ve Başkan Karalar engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıttı. - ADANA

Kaynak: İHA